Ärevus kiusab? Vaata, kuidas oma kodu seda vähendama panna

Kui tunned, et miski sind kodus pidevalt rõhub, peaksid sisekujunduse üle vaatama ja mõtlema, kas saaksid midagi muuta, et end seal paremini tunda.

Proovida võid näiteks alljärgnevat.

Magamistuba rahulikesse toonidesse

Seinad võiksid olla helehallid, mündirohelised või kahvatusinised, aga ka kreemvalge ja beežikas sobib. Kui igatsed värvilaike, too neid tuppa tekstiilide abil, suured pinnad hoia aga helgetes ja rahulikes toonides.

Kasuta vähem elektroonikat

Kodus on rahulikum olla, kui sa ei vaata pidevalt ekraani, olgu selleks teler, arvuti, telefon või tahvel.

Vähem asju

Mida vähem asju kodus on, seda parem on seal olla: olemine muutub õhurikkamaks ja kergemaks. Limiteerida tasuks kas või näiteks seda, kui palju riideid sul on, rääkimata mööblist, nipsasjakestest, kodumasinatest ja nii edasi.

Alusta mõne projektiga

Mõne kapi restaureerimine, diivanilaua meisterdamine, kas või kudumine või muu käsitööliik on suurepärased stressimaandajad, millega on ideaalne õhtuti kodus tegeleda. See viib mõtted mujale ja rahustab.

Lase valgus tuppa

Eriti talvisel ajal kipuvad inimesed väitma, et mõnusam on tube kogu aeg hämarana hoida ja justkui koopas elada. Pikapeale mõjub see aga meeleolule laastavalt. Tõmba kardinad eest, lase valgus sisse ja naudi seda nii palju kui võimalik.

Osta lilli

Nii lõike- kui ka toalilled on suurepärane vahend enda rahustamiseks ja parema tuju loomiseks, kui vähegi lillesõber oled.

Milliseid meetodeid sina talvemasenduse või ärevusega võitlemiseks kasutad?