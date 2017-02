Retsept: tervislikud vastlakuklid banaanimoosi ja kookosekreemiga

Vastlakukli täidiseid on igasuguseid – moosiga ja moosita, šokolaadi ja lihtsalt tavalise vahukoorega. Samamoodi saab eri viisil teha ka kukleid. Nisujahu võib asendada näiteks mitmevilja jahusegu ning tatra- või kaerajahuga.

Vastlakuklid banaanimoosi ja kookosekreemiga. Foto: Tuule Põldsaar

Tervislikud vastlakuklid banaanimoosi ja kookosekreemiga

KUKLID

2 spl võid või kookosrasva

1 dl piima (soovi korral võid kasutada ka kookos- või sojapiima)

2 dl vett

3 tl kuivpärmi

2 spl mett

8 dl mitmevilja jahusegu

1 tl soola

1 muna (kuklite läikva välimuse andmiseks)

BANAANIMOOS

3 banaani (mida küpsemad, seda paremad)

150 ml vett

pisut kaneeli

KOOKOSEKREEM

1 purk rammusat kookospiima (lase sellel üleöö ilma loksutamata külmkapis seista)

soovi korral veidike mett

KUIDAS TEHA?

Soojenda kastrulis või, piim ja vesi. Sega sisse mesi. Suures kausis sega kokku jahu, sool ja pärm. Lisa soe (aga mitte kuum) piimasegu kuivainetele ning sega tainast seni, kuni see on ühtlane ja elastne (kui taigen on liiga kleepuv, lisa veidi jahu). Lase taignal toidukilega katud kausis umbes tund aega kerkida.

Kui taigen on umbes kahekordseks kerkinud, pane ahi sooja (200 kraadi) ning aseta tainas õrnalt jahuga kaetud alusele/lauale ning vormi sellest ümmargused pallikesed.

Aseta need ahjuplaadile, soovi korral pintselda lahtilöödud munaga üle ning pista eelsoojendatud ahju. Küpseta kukleid umbes 20 minutit.

Samal ajal, kui kuklid küpsevad, valmista moos ja kookosekreem. Moosi tegemiseks pane kastrul pliidile ja purusta seal kahvliga banaanid. Lisa vesi ja kaneel ning sega. Lase moosil umbes 15 minutit õrnal kuumusel keeda.

Kookosekreemi tegemiseks ava külmutatud kookospiim ning kalla sellelt vedelik ära. Kalla kookospiim kaussi ja vahusta see mikseriga kreemiks. Kui kreem on liiga paks, lisa veidi kookospiima vedelikku. Soovi korral lisa kreemi hulka ka veidi mett magususe lisamiseks.

Kui kuklid on jahtunud, lõike neilt «mütsid» pealt. Õõnesta nende sisse väikesed lohud, kuhu panna banaanimoosi ja kookosekreemi. Pane saiamütsid peale täidise lisamist peale ja riputa kaunistuseks veidi kaneeli.

Foto: Tuule Põldsaar

Foto: Tuule Põldsaar

Retsepti autoriks on Tuule Põldsaar.