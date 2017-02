Väga veider ja lihtne nipp, mis väidetavalt aitab kiiresti uinuda

Nimelt, nagu kirjutab ApartmentTherapy, tuleks õhtuti kiireks uinumiseks varbad teki alt välja jätta. Paljude jaoks tundub see hirmutav, sest paljad varbad tekitavad kuidagi kaitsetu tunde. Samas uinumisprobleemide korral on tegu tõhusa võttega.

Miks see toimib? Väidetavalt sellepärast, et paljad jalad aitavad kehatemperatuuri alandada ja madalam kehatemperatuur annab kehale signaali, et on aeg magama jääda.

Neile, kes harjunud jalgu teki sisse mässima või suisa sokkidega magama, on tegu ilmselt üsna raskesti elluviidava soovitusega, kuid unehäirete puhul tasub kindlasti proovimist.

Mis on sinu nipid kergemaks uinumiseks ja parema ööune tagamiseks?