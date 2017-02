Fotod: kaunis disainkorter otse Kadrioru pargi kõrval

Kahetoaline korter asub otse Kadrioru staadioni- ja pargi kõrval, kümme aastat tagasi ehitatud kortermajas. Tubades ja vannitoas on suured maast laeni aknad. Elutoas, vannitoas ja magamistoas on ka prantsuse rõdud.

Korter on kujundatud põhjamaises stiilis – domineerivad heledad toonid, naturaalne puit ning minimalistliku joonega mööbel. Põrandal on naturaalne tammeparket, siseustel on magnetlukud ja disainkäepidemed. Elutoas olevad seinakell ning veini- ja raamaturiiul on Eesti disainerite looming.

Foto: KV.EE

Korteris on avatud naturaalsest tammepuidust köök, mille tagasein on plaaditud keraamilise kärjeplaadiga.

Foto: KV.EE

Foto: KV.EE

Foto: KV.EE

Magamistoas olev voodi on loodud disainer Argo Tamme poolt.

Foto: KV.EE

Foto: KV.EE

Rohkem pilte ja informatsioon korteri kohta leiab KV.EE koduleheküljelt!