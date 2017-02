Video: autorehvidest maja, mis valmib vaid kuue tuhande euroga

Ameeriklane Ryan Halpin on võtnud endale eesmärgiks ehitada kuni 6 000 dollariga endale autorehvidest maalaeva (earthship).

Maalaeva on üsna odav ehitada ja see valmib peamiselt taaskasutatavatest materjalidest. Hoone kandvaks struktuuriks on autorehvid. Maalaeva energia tuleb päikesepaneelidest ning igapäevaseks kasutamiseks vajaminev vesi vihmaveest. Seega, tegemist on tõeliselt säästliku elamuga.

Enne ökomaja ehitamist käis Halpin üheksast viieni kontoris tööl ning elas täiesti tavalises korterelamus. Ühel hetkel sai ta aga aru, et selline elu ei ole tema jaoks ning hakkas elamiseks otsima keskkonnasõbralikumaid võimalusi.

Halpin tutvus juhuslikult maalaeva ideega ja talle hakkas see otsekohe meeldima. Ta ostis tühja maalapi ning alustas seal üksinda maja ehitamist.

Foto: Ekraanitõmmis videost