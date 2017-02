Fotod: Tallinna linna piirile kerkib uus elamurajoon

Saue-kant ahvatleb inimesi väga: hea ligipääsetavus, järjest paranevad ühendusteed Tallinna südalinnaga, Harku terviseradade lähedus koos Laagris asuvate uute spordirajatiste, lasteaedade ja kooliga mõjuvad meelitavalt.

/ Domus Kinnisvara

Niisiis rajabki teiste hulgas oma uusarenduse sinna ka Domus Kinnisvara. Elurajooni moodustavad ridaelamud, paarismajad ja eramud ning kodu leiab sealt 39 perekonda.

Arendaja lubab, et lisaks hoonetele on rõhku pandud ka läbimõeldud maastikujundusele, nii et põllupealse-tunnet kartma ei pea. Rajooni rajatakse park ja sportimisvõimalused.