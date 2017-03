Koduse kirjutuslaua taha tuleb tooli põhjalikult valida

Enne, kui poodi valikut tegema lähed, tuleb enda jaoks selgeks mõelda, kui pikalt ja tihti plaanid tooli kasutama hakata, ütleb kontorimööblit pakkuva ettevõtte Intera müügijuht Indrek Toomis. Kui saadad töölaua tagant vahel harva mõne meili või teed paar tööasja, pole väga vahet, millise tooliga tegu on: valiku võid teha sisuliselt vaid välimuse ja interjööri sobivuse põhjal. Kui aga laua taga tõesti pikalt tõsist tööd tehakse, tuleb natuke natuke hoolsamalt valida.

Kui otsustatakse töötooli kasuks, peaks Toomise sõnul jälgima, et täidetud oleksid järgmised punktid:

töötool peab olema rataste, sest see võimaldab lihtsamini saavutada optimaalse istumisasendi. Ratasteta tooliga on ebamugav lauale lähemale nihkuda. Rattaid ei maksa karta - kvaliteetsed eksemplarid põrandat ei lõhu.

töötooli kõrgus peab olema reguleeritav

istmepadja sügavus peab olema reguleeritav, seda eriti juhul, kui toolil on mitu kasutajat, nagu kodukontori puhul sageli ette tuleb.

töötoolil peab olema kasutaja kaalule vastavaks seatav kiigemehhanism, mis võimaldab toolil liikuda ette ja taha, parematel juhtudel ka külgedele. See tagab parema verevarustuse üle kogu keha.

töötool peab toetama selja nimmeosa

toolil võiks olla reguleeritavad käetoed: ette, taha, vasakule, paremale ja käetugede nurk istuja suhtes

peatoe olemasolu pole kohustuslik, aga näiteks mehed üldiselt tahavad seda.

Miks aga peaks eelistama justnimelt kontorimööbli poest soetatud tooli? Toomis tunnistab, et kuna tal odavmööbl poest ostetud toolidega kogemused puuduvad, siis võrrelda ta ei oska. Küll aga on selge, et kvaliteet tagab kindlustunde, et tootja on tegelenud kõigega: tähelepanu alla on võeetud nii kvaliteet, ergonoomika kui ka disain. «Kvaliteedinäitajaks loen garantiiaja pikkust. Meie pakutavate töötoolide garantiiaja pikkused algavad viiest aastast ja lõppevad 30 aasta juures,» räägib Toomis. Kui tooli on sihipäraselt kasutatud ja sellest hoolimata garantiiperioodil midagi juhtub, on kvaliteetse tooli puhul hooldus tagatud.

Kui rääkida kvaliteetsete töötoolide hinnaklassist, ütleb Toomis, et hinnad algavad umbes 450 eurost. «Laias plaanis võiks öelda, et iga euro, mis kulutatakse toolile kuni tuhande euroni on ergonoomiliselt põhjendatud, kõik, mis läheb üle tuhande euro, on põhjendatav valitud materjalide, erinevate viimistlustega, ehk siis rohkem kasutaja ilumeelele toetuv,» selgitab ta.