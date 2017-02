Valge on kodudest kadumas, aga uus trend toob endaga suure probleemi

Nimelt unustavad paljud suures muudatuste tuhinas tõsiasja, et tumedad interjöörid ei sobi kodudesse, kus niigi pimedavõitu ja naturaalset valgust vähe, vahendab House Beautiful.

Tume värv teeb ruumid väiksemaks ja muudab koopataoliseks. Seega sobivad säärased seinad vaid ruumidesse, mis muidu ehk liiga kõledalt avarad ja heledad. Kuidas siis saaks selle trendi igasse kodusse sobima panna?

1. Mängi mööbliga

Kui väga tahad seinad tumedaks võõbata, muretse koju hele mööbel! Valge mööbel tumesinise seina taustal mõjub väga šikilt ja ei lase kodul ahistavaks muutuda.

2. Laeliistud

Kui laed on madalad, võõpa seinad tumedaks ja paigalda seina ülaserva valge lai laeliist.

3. Erksad aktsendid

Värvilaigud tekitavad tunde, et tuba on suurem kui see tegelikult on. Paiguta tumeroheliste seintega tuppa näiteks erkkollane tool või padjakatted.

4. Alusta tasahilju

Ära värvi kohe kõiki toaseinu tumedaks. Alusta näiteks ühest seinast. Kui sulle tulemus meeldib, võid tasahilju edasi liikuda.