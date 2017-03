Fotod: maja, mis mahub kokkuvoldituna taskusse

Azúa disainitud toode kannab nime Basic House ja see on tehtud polüestrist, vahendab House Beautiful. Maja avamiseks on vaja kuldset materjali lihtsalt seni lehvitada, kuni see täitub õhuga.

Avatuna on maja nii suur, et seal on võimalik isegi püsti seista. Kokkuvoldituna mahub see aga lausa taskusse.

<p>Disaineri enda sõnul sobib telkmaja ideaalselt rändava eluviisiga inimestele, sest see on kompaktne ning hoiab&nbsp;väga hästi sooja.&nbsp;</p> <p>Azúa on Barcelonas resideeruv disainer, kes armastab eksperimenteerides luua erinevaid disaintooteid. Õhuga täituv&nbsp;maja kuulub tema kollektsiooni MOMA.&nbsp;</p>

