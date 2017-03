Fotod: Harjumaal merepiiril ootab ostjat väga põnev ajalooga kinnistu

Kuusalu vallas Pärispeal on müüki tulnud suur Instituudi-nimeline kinnistu. Maatüki suurus on 2,7 hektarit ja sellel asub kokku tervelt 12 ehitist. Neist suurim on kahe- kuni viiekorruseline niinimetatud instituudihoone, millel on ehitusalust pinda 3217 ruutmeetrit. Hoone müügiga tegeleva Toomas Uripea sõnul ehitas kinnistu Nõukogude armee ja see kuulus ühe nende sõjaväeosa koosseisu ning oli kasutuses õppehoonena.

Milleks hoonet peahoonet ja kogu kinnistut laiemalt tulevikus kasutada, on ostja otsustada. «Hoone on võimalik renoveerida ja vastavalt looduskaitseseadusele ei rakendu ehituskeeld olemasoleva ehitisei esmakordsele juurdeehitisele juhul, kui juurdeehitise maht on väiksem kui üks kolmandik olemasoleva ehitise kubatuurist,» räägib Uripea.

Peahoone asub merele väga lähedal, Pindi kinnisvara kuulutuse andmetel on veepiirini 35 meetrit. Uripea sõnul avaneb hoone igast aknast vaade Hara lahele, mistõttu sobib see hästi näiteks hooldekoduks, väikeseks spaahotelliks või tervishoiuasutuseks.

Muudest kinnistul asuvatest ehitistest ehk huvitaivam on varjend.

