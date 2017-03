5 asja, mis olemas igas kodus, aga mida keegi tegelikult ei vaja

Hulk vaase

Kui paljusid vaase sa tegelikult korraga kasutad? Kui tihti tekib olukordi, kus neid korraga vaja rohkem kui 1-2? Kas selle korra pärast aastas (tõenäoliselt sünnipäev) on vaja ülejäänud 364 päeva hoida toas hunnikut kola, mis asjatult ruumi võtavad?

Vanad ajakirjad

Hämmastavalt paljudel inimestel on kombeks koguda vanu ajakirju. Miks te seda teete? Millal plaanite neid uuesti üle lugeda või mis eesmärgil need ajakirjapatakad teie kodudes seisavad?

Ammu töö lõpetanud seadmete juhtmed

Peaaegu igas kodus leidub karbi- või isegi kastitäis erinevate seadmete laadijate juhtmeid, pikendusjuhtmeid ja muud taolist kola, mille kohta keegi isegi enam ei mäleta, mille juurde need kuulusid. Milleks?

Käsitöötarbed

Talvel tundus nii mõnus mõte jälle kuduma hakata, aga kevade ja aiatööde tuhinaga läks see soov üle. Sama kordus järgmisel ja ülejärgmiselgi aastal, nii et nüüd on sul kodus palju poolikuid kutumistöid, lisaks tikkimiskomplekt. Meesterahvastel puutöös käe harjutamise plaanidega ostetud spetsiaalsed tööriistad. Ja nii edasi. Tunnista endale, et sa ei kasuta neid, ja anna inimesele, kes neist rõõmu tunneb.

Aegunud kehahooldustooted

Šampoonid, dušigeelid, juukselakid, näomaskid, raseerimisvahud, puhastusgeelid, ka dekoratiivkosmeetika - see kõik aegub ja kiiremini, kui me arvatagi oskame. Seepärast leidub ära viskamist väärivat ses vallas peaaegu igas kodus. Tee puhastustöö ja osta vastavaid asju edaspidi vaid vastavalt vajadusele.