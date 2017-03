Lugeja küsib: kas korteri planeeringu muutmiseks on vaja ehitusluba?

Vastab Domus Kinnisvara kutseline maakler Kaupo Mõttus:

Küsimus on väga üldine, aga eeldusel, et te soovite teha muudatusi korteri vaheseintes ning seda tüüpi hoonetel loetakse kandvateks osadeks kõik vaheseinad, siis on enne tööde teostamist vajalik esitada ehitusteatis koos asjakohase projektiga.

Selle juures tuleb silmas pidada, et projekt peab vastama ehitusprojektile esitatud nõuetele ning peab olema koostatud asjatundlikult. Lühidalt peab ehitusprojekt olema koostatud litsentseeritud arhitekti/inseneri poolt.