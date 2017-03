Fotod: pealtnäha tüüpiline eramaja rabab väga kummalise sisemusega

See Suurbritannias Essexis asuv maja oli kunagi täiesti tavaline ühepereelamu, kui John Trevillian selle 1990. aastal enda valdustesse sai, vahendab HouseBeautiful. Tal polnud aga mingit plaanigi maja sellisena hoida. Algasid enam kui 25 aastat kestnud ümberehitustööd, mille tulemusel on maja esialgse nelja toa asemel saanud 13-toaliseks ja kus iga tuba räägib oma loo.

/ Talliston House

Toad on kõik eriilmelised ja saanud inspiratsiooni erinevatest paikadest. Leidub näiteks Peegelkoridor, Tähetuba, futuristlik tuba ja nii edasi.

/ Talliston House

Trevilliani enda sõnul on tema maja koht, kus aega ei eksisteeri. Kogu elamine on üks suur kunstiteos, mis koosneb paljudest erinevatest ajastutest ja paikadest. Seal leidub enam kui 1500 antiikeset.

/ Talliston House

Tänaseks päevaks on Trevilliani kodu nii palju valmis, et ta on otsustanud selle külastajatele avada. Broneerida saab nii ekskursioone kui ka majas ja aias asuvates kõrvalehitistes leiduvaid tube.

Rohkem fotosid leiab Talliston House´i kodulehelt.