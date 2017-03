Ebaseadusliku puuriida püstitamine võib lõppeda rahatrahviga

Nimelt peab Eestis nii kortermaja kui ka eramaja juures igasugune põlevmaterjal, näiteks puuriit või prügikonteiner, asuma ohutus kauguses süttiva välisvoodriga hoonest või mistahes hoone välisseinas olevast avast nagu näiteks uks või aken. «Täpsemalt peab puuriit asuma majast vähemalt nelja meetri ning enam kui sajaliitrine prügikonteiner kahe meetri kaugusel,» selgitab Päästeameti pressiesindaja Mari Rebane.

Nõuete täitmata jätmisel on üks üsna loogiline tagajärg: kodu võib lihtsalt maha põleda, kui midagi juhtub. Kuid kui see ei hirmuta, siis kaebuse esitamisel tuleb olukorda kontrollima inspektor, kes esmakordsel külastusel võib teha ettekirjutuse koos sunniraha hoiatusega. Kaebajaks võib osutuda aga näiteks mõni tähelepanelik naaber, nii et sellele, et keegi ei märka, loota ei maksa.

Näide valesse kohta laotud puuriidast. / Postimees/Scanpix

Et end veelgi täpsemalt tuleohutusalate nõuannetega kurssi viia, tasub külastada Päästeameti kodulehte või lehekülge Kodu Tuleohutuks.

Tuleohutusnõuded leiab SIIT, nõu saab küsida päästeala infotelefonilt 1524.