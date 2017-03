Fotod: kuulsa moelooja kodu on tõeliselt üle võlli

Hilfiger pani hiljuti oma 27 miljonit dollarit maksva maja müüki, vahendab The Wall Street Journal. Tulevane omanik peab arvestama aga sellega, et hoone siseviimistlus- ja kujundus on üsna pöörased.

Elutoa põrand on kaetud näiteks kolme eri värvi triibuga, üks magamistuba on jällegi Miki Hiire temaatiline. Isikupärane on ka magamistuba, mille seinu ja põrandat katavad suured päikesekollased mummud.

Moedisaineri sõnul oligi tema eesmärgiks isikupärane ja pisut teistmoodi kodu. «Selle maja kujundamine oli tõeliselt lõbus, kuid aeg on liikuda edasi,» kommenteeris Hilfiger.

Moedisainer ostis maja kolme aasta eest umbes 17 000 dollariga.

Vaata maja lähemalt Architectural Digesti videost!