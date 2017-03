15 olulist asja, millele pöörata kodu ostmisel tähelepanu

Asjad, millele tuleks enne kodu soetamist tähelepanu pöörata:

1. Kui suured on sinu tulevase kodu kommunaalid. Võimalusel palu näha eelneva perioodi kommunaalarveid või nende suurust.

2. Milline on korteris elektri olukord? Kontrolli, kas pistikud on töökorras ja millises seisus on korteri või maja elektrijuhtmed.

3. Milline küte? Selgita välja, milline küte on korteris ja milline on selle summa kõige kallimal perioodil.

4. Kontrolli kui palju tuleb õhku läbi akna ja uste. See näitab maja soojapidavust ja ehituse kvaliteeti.

5. Niiskus. Kui tunned korteris rõskust võib olla probleeme maja niiskustõkkega või ventilatsiooniga.

6. Kes on sinu naabrid? Võimalusel uuri välja oma tulevased naabrid. Sa veedad nendega koos enamus ajast.

7. Parkimine maja ees. Kas hoov on kinnine? Kuidas on organiseeritud parkimine?

8. Korteriühistu plaanid, arendused tulevikus? Kas KÜ on võtnud või plaanib võtta laenu, see kajastub hiljem sinu arve kuumaksel.

9. KÜ aktiivsus. Kas toimuvad regulaarsed koosolekud, kui palju võetakse ette uuendusi?

10. Kas korteril on panipaik? Mõtle, kus on võimalik tulevikus hoida jalgratast, rehve, lapsevankrit.

11. Tunne oma kodu ümbrust. Jaluta oma tulevase kodu ümber ja tunneta ümbrust.

12. Lähimad asutused. Leia oma tulevase kodu ümbruses olevad poed, lasteaiad, koolid.

13. Ühistransport. Selgita välja, milline ühistranspordi peatus on sinu kodule kõige lähemal.

14. Internet ja TV. Tee selgeks, kes pakub sinu uues kodus interneti ja TV teenust.

15. Teekond tööle. Mõtle läbi võimalikud trajektoorid kodust tööle ja tagasi. Mõõda selle tee pikkust ka tipptunnil.

Allikas: Domus Kinnisvara