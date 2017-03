Kuidas lihtsate vahenditega tõeliselt silmapaistev kodune pidu korraldada

Suured kaunid kannujoogid

/ www.today.com

Kes jaksab kodupeol kogu aeg külaliste klaase täita? Et sellist olukorda vältida, tee klaaskannudes valmis joogid. Lisa neisse marju ja tsitruseliseviile, nii on need samaaegselt ka lauakaunistuse eest. Ja igaüks saab ise oma klaasi täita.

Lähene loominguliselt

Veekannu kaunistamisel ei pea piirduma sidruni ja jõhvikatega. Lisada võib maitsetaimi, kurki, kõiki marju ja söödavaid taimi, mis kodus parasjagu kättesaadaval.

Jõupaber laudlinaks

/ www.today.com

Võõras mõte? Aga ei peaks olema. See on suurepärane vahend, millele saad kirjutada külalistele abistavad juhtnöörid, näiteks toitude nimed ja koostisosad. Jõupaber aitab peita kulunud lauaplaati ja kaitseb väärtuslikumat mööblit koledate plekkide eest.

Kasuta pakkimispaberit

/ www.flickr.com

Lõbusa ja meeleoluka ilme saab lauale anda ka pakkimispaberi abil. Näiteks võib sellega katta abilaua. Samas võib sellest teha ka liniku tavalise valge laudlina peale.

Leia ankur

Selleks, et kodune peolaud jääks siiski väljapeetuks, peab olema miski, mis kogu peo tervikuks seob. Selleks võivad olla salvrätid, kohakaardid või muu taoline korduv element.

Kasuta seda, mis sul on

Kui viimasel hetkel selgub, et majapidamises pole ühtki laudlina, ära pelga kasutada sobivat kardinat. Keegi ei pane seda tähele (kui akna ees just samasugused ei ripu) ja tulemus on lustakas.

Valge päästab alati

/ www.flickr.com

Kui kahtled, kas oskad maitseka peolaua kokku panna, eelista valget. Valge laudlina, valged nõud, valged kaunistused - nendega ei saa iial mööda panna.