Edukas täiskasvanu saab vaid kodutöödes abistavast lapsest

Iga lapsevanem, kes on pidanud lapsi utsitama oma mänguasju kokku panema või koristamisel aitama, teab, kui ahvatlev on vahel alla anda ja lapse eest kõik ise ära teha: sellega sageli kaasnevat jonnihoogu on lihtsam vältida kui lahendada.

Kuid selgub, et kui laps kodustes töödes kaasa ei löö, võib see talle täiskasvanuelus karmilt kätte maksta. Nimelt on kodutöid tegevad lapsed kordades edukamad täiskasvanud. «Lapsed, kes peavad prügi välja viima, pesupesemisel abistama, nõusid pesema ja nii edasi, saavad maast-madalast aru, et kohustused on osa elust,» rääkis Stanfordi ülikooli professor Julie Lythcott-Haims Tech Insiderile.

Ta selgitab, et kui lapsel pole kodus mingeid kohustusi ja keegi kogu aeg või enamasti kõik tema eest ära teeb, ei õpi ta aru saama, et selleks, et sind ümbritseksid head elutingimused, tuleb ise vaeva näha ja pingutada. Pole alust oodata, et ühel hetkel saaks kodus mitte kunagi mitte midagi panustanud tegelane aru, et täiskasvanuelus edukaks olemiseks tuleb vaeva näha, vastupidi. Lychcott-Haims ütleb, et selleks tuleb vanemal hakata panustama maast madalast, kui ta soovib, et tema lapsest tulevikus ühiskonna asjalik liige saaks.