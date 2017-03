Fotod: vaata, milliseid muljet avaldavaid maju 3D-printer luua suudab

Pealtnäha paistavad piltidel olevad hooned nagu kõik teised. Eriliseks teeb need aga see, et püstitatud on nad printides. Ebatavalised majad asuvad Ida-Hiinas Suzhou nimelises linnas.

Kümme 3D-printeriga valmistatud elumaja valmisid Hinna firma Winsuni sõnul ühe ööpäevaga. Kontorihoone sai valmis 17 päevaga. Võrdluseks – tavalise majakarbi ehitamine võtab aega umbes pool aastat, kirjutab märtsikuu Imeline Teadus.

3D-prinditud hooned Hiinas. Foto: Sipa Asia/Sipa USA/Scanpix

3D-printimise tehnoloogia on olemas olnud 1980. aastaist alates ja selle tööpõhimõte pole sestsaadik eriti muutunud. Esmalt joonistatakse arvutis prinditava objekti ruumiline mudel, millel kajastuvad objekti pikkus, kõrgus ja laius. Selle joonise alusel pihustab printer oma düüsidest kihtkihilt materjali (plasti, betooni või sulametalli), kuni objekt ongi valmis.

3D-printerite ehitusvallas laiemaks rakendamiseks tuleb siiski ületada veel mitu probleemi. Üks suuremaid neist on seotud materjalidega, mida printerid ehitamiseks kasutavad. Isegi parimad 3D-printerid prindivad ainult üht kindlat materjali, samas aga majad, nagu teada, koosnevad väga mitmesugustest materjalidest.

Ka ehitusvaldkonnal endal kulub aega uue meetodiga kohanemiseks. Arhitektid, ehitusinsenerid ja ehitajad peavad uut tehnoloogiat kasutama õppima, samuti tuleb kohandada äripoolt ja ehitusseadusi. Kuna ehitusprinterid on täiesti uus teema, võtab see kõik palju aastaid aega. Seni aga püüavad mõned julged ettevõtted näidismajade abil demonstreerida, et 3D-printerid on tõepoolest ehitamise tulevikusõna.

