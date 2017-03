Kodumasinate parandaja räägib, miks külmkappi vahel vesi tekib

Kodumasinate parandaja Rein Raudjala sõnul on üheks tavapärasemaks probleemiks see, et külmkapp on vett täis. Mehe sõnul peab külmiku seintele tekkiv kondensvesi ära voolama tagaseinas asuvast äravooluaugust, aga kui see on umbes, voolabki vesi riiulitele.

Et seda vältida, tuleks äravooluauku aeg-ajalt puhastada näiteks karvtraadiga. Nii saab kondensvesi ära voolata ja ei ujuta riiuleid üle.

Kolm soovitust külmkapi hooldamiseks: