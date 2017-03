5 põnevat ehitus- ja sisustussarja, mida tasub vaadata

Toome teieni viis põnevat välismaa ehitus- ja sisustussarja:

1. «Fixer Upper»

Tegu on Ameerika tõsieluseriaaliga, kus ettevõtlik abielupaar aitab inimestel luua unistuste kodusid. Chip ja Joanna Gaines näitavad klientidele kolme renoveerimist vajavat maja, mille hulgast tuleb neil välja valida üks. Kui maja on ostetud, hakkab paar kliendi kindlaks määratud eelarve järgi maja renoveerima ja sisustama. Eelarve peab olema vähemalt 20 000 dollarit.

2. «Property Brothers»

Kanada tõsielusarja peategelasteks on identsed kaksikud Jonathan ja Drew Scott. Drew on kinnisvaraeksper ja aitab klientidel sobiva kodu kõigepealt leida ja seejärel osta. Jonathan aitab ostetud maja aga renoveerida ja meelepäraseks kujundada.

Seriaali teeb põnevaks see, et paika on pandud kindel ajalimiit ja eelarve.

3. «Flip or Flop»

Tegu on Ameerika tõsieluseriaaliga, kus kaks abielus olevat kinnisvaramaaklerit ostavad räämas majasid, et vuntsida need üles. Pärast renoveerimist müüvad nad kinnisvara kallimalt maha.

4. «Love It or List It»

Igas osas tutvuvad Hilary Farr ja David Visentin ühe perekonnaga, kes mõtlevad oma kodu maha müümisele. Hilary uurib perekonnalt, millised asjad neid maja juures häirivad ning proovib neid renoveerides kõrvaldada. Samal ajal tutvustab David perekonnale aga uusi kinnisvaraobjekte.

Saate lõpus peab perekond otsustama, kas müüa äsja renoveeritud maha või mitte.

5. «Income Property»

Tõsielusarjas «Income Property» aitab kinnisvarainvestor Scott McGillivray inimestel oma väljaüüritava kinnisvara väärtust tõsta. McGillivray aitab läbi viia ehitusprotsessi ja jagab nii disaini- kui ka ehitusalaseid nõuandeid.