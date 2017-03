Põrandakütte puhul tasub eelistada tuntud tootja terviklahendust

Põrandakütte eeliste nimekiri on pikk, mõned tehnilisemad, teised seotud kasutusmugavusega. Moderne sisekujundus toob meie kodudesse tihti maast laeni aknad, mida radiaatoritega katta ei taha. Ka teised seinad jäävad põrandakütte puhul küttekehadest priiks, mis lubab mööblipaigutusega rohkem “mängida”. Ka õhuringlusele mõjub sellise küttelahenduse kasutamine hästi, kuna kõrgtemperatuuriliste radiaatorite puudumisel ringleb õhk ühtlaselt ja aeglaselt ning aktiivset tolmuosakeste liikumist ei teki. See on oluline näiteks allergikutele. Ning loomulikult on kõigile meeltmööda soe jalgealune terve põranda ulatuses.

Põrandakütet on hea kombineerida keskkonnasõbralike kütteallikatega nagu näiteks erinevad soojuspumbad. Kuna soojuskandja temperatuur on 30-50 kraadi ümber ehk suhteliselt madal, kulub süsteemi kütmiseks ka vähem energiat.

Sõltuvalt isiklikest mugavusnõuetest on võimalik süsteemi lisada erineva tasemega automaatikat. Tänapäeval pakutakse lahendusi, mille abil saab oma maja põrandakütte süsteemi juhtida nutitelefoni kaudu või ühendada see KNX standardiga ülejäänud hoone

süsteemi. Automaatika aitab reguleerida ruumide temperatuure vastavalt vajadusele ja hoolitseb süsteemikomponentide töökorras oleku eest ka kütteperioodi välisel ajal, ehk sundkäivitab aeg-ajalt ringluspumba vältimaks pumba ja jaotuskollektori klappide kinni jäämist.

Eelistada tasub terviklahendust

Põrandakütte lahendusi valides on mõistlik eelistada terviklahendusi pikaajalise kogemusega tootjatelt. Kui süsteemi ehitamisel kasutada erinevate tootjate komponente, ei saa paraku tagada nende ideaalset kokku sobivust. Seega ei laiene süsteemile tootjapoolne garantii ja võimalike probleemide korral langeb vastutus paigaldajale. Kasutades aga ühe tootja terviklahendust, saavad nii paigaldaja kui ka tellija olla kindlad, et erinevad sõlmed sobivad omavahel kokku. Tagatud on ka süsteemi kõrge kvaliteet, veekindlus, madal müratase ja hea reguleeritavus.

Eelistada tasuks Euroopas tunnustatud ja Eestiski pikaajalist kogemust omavad kaubamärke. Näiteks võib siin tuua Tece ja Uponori, millel mõlemal ka Eestis esindused olemas. Vajadusel on seega tagatud operatiivne kasutajatugi nii projekteerijale, paigaldajale kui ka lõpptarbijale.

Laitmatult toimiva süsteemi aluseks on nõuetekohane projekt ning kvaliteetsed, tuntud tootjate komponendid. Erilist tähelepanu tuleb pöörata veel põrandakonstruktsiooni sisse jäävale torule – kord juba betooni valatud torustik jääb sinna tõenäoliselt kuni hoone eluea lõpuni.

Nõuetekohaselt paigaldatud põrandaküttetoru säilitab oma omadused ja on hapnikutihe ka 50 aasta pärast. Kvaliteetsetest materjalidest põrandakütte hoolduskulud on minimaalsed ning piisab vaid üksikute liikuvate osade aeg-ajalt ülevaatamisest.

Põrandaküttelahenduse kohta küsi: porandakute@onninen.com

Eelised paigaldajale

Terviklahenduse garantii

Vähene hooldusvajadus

Süsteemi komponentide hea saadavus

Kompetents Onnineni müügimeeskonnas

Tootjapoolne kasutajatugi

Eelised koduomanikule