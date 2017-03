5 igasse kodusse sobivat ideed, kuidas kassi liivakasti peita

1. Spetsiaalne kapp

/ www.contemporist.com

Säärane kapp võib endas peita vaid kassi liivakasti, kuid vabalt võib sinna lisaks paigutada kassi hooldustarbed või kahe riiuliga kapi puhul ülemisele riiulile näiteks toiduvarud. Avause selleks, et kass kappi pääseks, võib teha nii ukse sisse kui ka kapi küljele.

2. Kast kasti

/ Healthy Paws

Samahästi võib liivakasti peita punutud ja kaanega kaetud kasti. Sissepääsuava tuleb teha küljele, puhastamiseks lihtsalt kasti kaas üles tõsta. Säärase kasti võib ka ise näiteks puidust valmistada.

3. Osa köögimööblist

/ www.contemporist.com

Kassi liivakastile võib vabalt eraldada ühe kapi köögimööblirivis. Kui see pole toiduainete vahetus läheduses ja kapis asuv kast on omakorda kinnine, pole selles midagi ebahügieenilist.

4. Eriti varjatud

/ www.housetweaking.com

Siin on kassi liivakast peidetud pesuruumis asuva suure kapi kõige alumisele riiulile, kusjuures kassi sissepääs on peidus pingi all. Loom näib korraldusega igal juhul rahul olevat.

5. Lihtne raam

/ www.mnn.com

Õnneks soosib sisekujundustrend paljast puitu ja rohmakust, nii et kui väga meisterdamisega tegeleda ei viitsi, võib liivakastile lihtsalt laudadest raami ümber lüüa. Parem ikka kui paljas kast.