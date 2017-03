Kui pank ei anna laenu: järelmaksuvõimalusega linnamajad

1. Eramaja Kevade tänaval Viljandis

Enam kui sajaruutmeetrine maja on üsna heas seisukorras ja otsib uut omanikku osalise järelmaksu võimalusega. Majas on uus ahi, teisel korrusel on vahetatud aknad.

2. Majaosa Tallinna tänavas Paides

Paide vanalinnas pakutakse järelmaksuvõimalusega kahe magamistoaga majaosa. Hoonega saab kaasa mõttelise osa krundist ja puukuuri.

3. Maja Pikal tänaval Paides

Kahekorruseline maja Paide südames sobib hästi ettevõtlusega tegelevale perele: esimesel korrusel on äripinnad, teisel eluruumid. Maja on suures osas renoveeritud.