Fotod: eriti nutikas lahendus trepikäsipuu asemel

Prantsuse disaineri Alexandre Paini loodud Rossignoli-nimeline sein kaitseb trepist liikujat kukkumise eest ja täidab samas ka väga mahuka riiuli ülesannet nii alumisel kui ülemisel korrusel.

Samuti toimib see suurepäraselt kahe korruse kokkusulatajana.

/ www.contemporist.com

Riiuli raamistik on alumiiniumist ja küllalt vastupidav. Riiulid käivad seina külge lihtsate konksude abil ni, et riiuleid saab paigutada täpselt sinna, kuhu endal soovi on.