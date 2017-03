Fotod: väga soodsad järelturuleiud mõnusa elutoa sisustamiseks

Mis on põhilised asjad, mida inimesed elutoas näha soovivad? Kindlasti diivan, telekaalus, enamasti diivanilaud. Reeglina läheb tarvis ka valgusteid, kasuks tulevad mõned riiulid ja ega aknakatetestki ju ära ei ütleks. Viskame pilgu peale, mida pakuvad okjsoniportaal osta.ee ja ostu-müügi keskkond soov.ee.

DIIVANID

1. ISKU nurgadiivan, 175 eurot

/ Soov.ee

Tumba ja patjadega korralik ISKU diivan on küll kergete kasutusjälgedega, aga teenib uut perekonda kindlasti veel pikalt ja eeskujulikult.

2. Väike diivan, 125 eurot

/ Soov.ee

Väike diivan on vähe kasutatud ja väga heas korras, saadaval on neid kaks tükki, nii et sobivad ka suurema elutoa sisustamiseks.

DIIVANILAUAD

1. Klassikaline diivanilaud, 35 eurot

/ osta.ee

Endiselt väga hea välimusega diivanilaud sobib klassikalise joonega elamisse ja maksab ikka üsna vähe.

2. Modernse joonega klaaslaud, 50 eurot

/ Soov.ee

Modernsemasse elamisse sobiv laud, mille klaasi paksus 1 sentimeeter.

TELEKAALUSED

1. Mahukas täispuidust kapp, 40 eurot

/ Soov.ee

Täispuidust kapp kannab pealmisel plaadil teleri ja mahutab kapi sees kõik muud vajalikud kodukinoseadmed ning miks mitte lisaks ka pere lauamängud.

2. Minimalistlik telerialus, 40 eurot

/ Soov.ee

Modernse sisustusega sobiv lihtne lakooniline alus telerile ja mõnele lisavidinale.

VALGUSTID

1. Tõeline retroleid, 20 eurot

/ osta.ee

Estoplasti igakülgselt kaasajastatud ja endiselt korralikult valge põrandavalgusti.

2. Eriti soodne leid, 25 eurot kahe lambi eest

/ Soov.ee

Müügis on kaks lampi, üks põranda- ja teine lauavalgusti.

RIIULID

1. Lihtne raamaturiiul, 20 eurot

/ osta.ee

Kasutatud, väga lihtne ja paljudesse interjööridesse sobiv raamaturiiul.

2. Madal täispuidust riiul, 30 eurot

/ Soov.ee

Kel suuri riiulilahmakaid vaja pole, aga mõni ese siiski paigutamist vajaks, võib soetada selle väärika täispuidust madalama riiuli.

AKNAKATTED

1. Puidust rulood, 80 eurot

/ Soov.ee

Naturaalsest puidust ja väga head kasutatud ribikardinad. Loovad elutuppa väga mõnusa meeleolu.

2. Mustrilised kardinad, 16 eurot

/ osta.ee

Kaks täiesti uut mustrilist kardinat.