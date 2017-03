Uus trend on vallutamas kööke

Üheks suunaks sisekujunduses on näiteks varasemast tumedamad toonid. Köögist on välja tõrjunud varem populaarse valge marmorpinna näiteks must, vahendab Apartment Therapy.

Valge marmor lisab ruumi avarust, must muudab üldpildi aga kontrastsemaks ja sügavamaks.

Lisaks tööpinnale võib musta marmorit kasutada näiteks ka töötasapinna tagusel seinal. Seda võtet võib edukalt rakendada ka siis, kui tasapind ise on näiteks hele. Väga hästi sobib tumeda marmorpinnaga kokku ka metall ja tume puit.

Musta marmorpinna valimisel tasuks arvestada aga sellega, et tolm ja mustus paistavad sellelt väga hästi välja.