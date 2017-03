Märgid sellest, et sinu köögimööbel vajab väljavahetamist

1. Sind häirib pidev ruumipuudus

Kui sinu asjad ei mahu kappidesse või tööpinnale mugavalt ära, on see kindel märk sellest, et vajad muutust. Köögis toimetades, kus paigutus on efektiivne ja hoolikalt läbi mõeldud, on toidu valmistamine tunduvalt mõnusam.

2. Veekahjustused ja kulumise märgid

Veekahjustuse ja tärkava hallituse tunnused on näiteks väikesed tumedad täpikesed kraanikausi ümbruses või pliidi kohal. Selline köök on tervisele juba ohtlik.

Kulumise märgid on väga erinevad. Visuaalselt korrapäratu ilme annavad aga näiteks erinevad täkked, plekid, mis puidust tööpinnale võivad imbunud olla, samuti kriimustused ja värvi kaotanud kapinurgad.

3. Köök, mis sinu maitsega ei ühti

Praegust kööki ostes olid võib-olla sinu rahalised võimalused piiratud ja sellepärast tuli sul valida lihtsalt odavaim lahendus, mis sinu maitsega kõige paremini tegelikult ei ühtinud. Nüüd saaksid sa ehk lubada endale aga kvaliteetsemat ja meelepärasemat köögimööblit.

Allikas: Mööblimasin