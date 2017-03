Fotod: seda ilmetut üürikorterit ei tunne pärast muutust enam äragi

See kahtoaline korter oli enne remonti heas seisukorras, kuid pisut kõle. Eriti veel köök oma pruuni mööbli ja külma kivipõrandaga.

Pärast seinte värvimist ja möbleerimist on tegu aga justkui teise korteriga. See on nüüd tõeliselt hubane.

Üürikorter enne. Foto: www.richardsfabulousfinds.com

Kui varem olid korteris helebeežid seinad, siis nüüd on need hallikassinised ning lisades ruumi sügavust.

Üürikorter pärast. Foto: www.richardsfabulousfinds.com

Köögis lisab kontrasti aga töötasapinna tagune sein. Ka mööbli käepidemed on nüüd tumedat värvi.

Üürikorter pärast. Foto: www.richardsfabulousfinds.com

Korteri sisekujunduses domineerivad antiikse välimusega mööbel ja erinevad detailid. Nagu näiteks pildiraamid, küünlaanumad, toataimed, raamatud ja maalid.

Üürikorter pärast. Foto: www.richardsfabulousfinds.com

Rohkem pilte korteri kohta leiad SIIT!