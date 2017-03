Fotod: see Tallinna lähedal asuv maja on pärit justkui muinasjutust

Idülliline Saksa tüüpi maja asub Rae vallas Patika külas. Hoone, kogupinnaga 163 ruutmeetrit, on ehitatud 1995. aasta. Maja on eelmisel aastal väljast täielikult renoveeritud, siseviimistlustööd on veel pooleli.

Kuulutuses on kirjas: «Ehitan maja küll ilusti lõpuni valmis, aga siis saab hind olema kõrgem. Täna on ostajal väga hea võimalus ise otsustada, milline kamin, parkett, seinavärvid, köök jne tulevad. Ostjal on võimalik teha viimased viimistlustööd ise või sõlmida kokkuleppeid tänaste ehitusmeestega.

Seega, tulevasel ostjal on võimalus ise maja välimuse osas kaasa rääkida.

Hoone asub 2692 ruutmeetrisel krundil, mis on ilusti hooldatud. Maaalal asub puur- ja salvkaev. Kolme kilomeetri kaugusel asub ka jõgi.