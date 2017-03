Kaval talvine nipp, kuidas kasvuhoone hooajaks ette valmistada

Nimelt tuleb seni, kuni lund veel jagub, kasvuhoone mullapind ühtlaselt paksu lumekihiga katta ja sel seal sulada lasta.

Milleks see hea on? Kogenud aiapidaja Maire räägib, et tema lapsepõlvekodus tehti alati nii ja samamoodi on jätkanud ka tema. "Mu ema ütles, et lumi on mullale väetise eest," meenutab ta.

Samuti sisaldab lumi lämmastikku ja niisutab mulda piisavalt nii, et kevadel pole seda enne taimede istutamist vaja nii ohtralt kasta.

Mõistagi tuleb lisaks selle kasvuhoone puhastada, kuid lume sulatamisega mullapinnal on üldised ettevalmistused istutamiseks juba tehtud.

Milliseid nippe sina aiapidamise mugavamaks muutmisel kasutad?