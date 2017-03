Vaata, milline näeb välja Venemaal ööpäevaga ehitatud maja

Päris tüüpilise ehitusprotsessiga siiski tegu ei olnud: nimelt on see 37-ruutmeetrine ühekorruseline elamu valminud 3D-printeri abil.

/ Apis Cor

Apis Cori-nimeline ettevõte valmistas maja tervikuna kohapeal ning sellele kulus pisut enam kui 10 000 eurot. Maja on täielikult soojustatud.

/ Apis Cor

Kui võimsa saavutusega tegu on? Arvestades ehitise põhjalikkust, on see üsna suur asi. Võrdluseks, et kui lasta oma peast LEGO-versioon 3D-printida, siis selleks kulub kauem aega kui selle maja püstitamiseks.

/ Apis Cor

Esimene maja 3D-prinditi Hiinas kaks aastat tagasi ja pärast seda on vastavasisuline tehnoloogia tormiliselt arenenud.