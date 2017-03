Suvi on tulekul: 5 mõnusat suvilat, mis otsivad endale omanikku

1. Suvila Võrumaal Lauga järve kaldal – 65 000 eurot

Lõuna-Eestis maalilise Lauga järve kaldal asuv suvila on ehitatud kaks aastat tagasi. Kuuekümne ruutmeetrises saunamajas asub eesruum, duširuum, tualett, leiliruum ja katusealune magamistuba. Avaral terrassil asub ka tünnisaun.

Suvila Võrumaal Lauga järve kaldal. Foto: KV.EE

Suvila Võrumaal Lauga järve kaldal. Foto: KV.EE

2. Suvila Viljandimaal Mähma külas – 22 000 eurot

Veekoguga suvilakrunt asub Viljandist umbes 14 kilomeetri kaugusel. Majas on suur elutuba, kööginurk, saun, duširuum ja kaks magamistuba.

Suvila trumbiks on suur looduskaunis krunt – 3218 ruutmeetrit. Suvila ise on 32 ruutmeetri suurune.

Suvila Viljandimaal Mähma külas. Foto: KV.EE

Veekogu suvila krundil. Foto: KV.EE

3. Stiilne suvila Saaremaal – 43 000 eurot

Helge ja avar suvila asub Kuressaare linnapiirist umbes kolme kilomeetri kaugusel. Pea kolmekümne ruutmeetrine maja on kujundatud läbimõeldult ja stiilselt. Domineerivad heledad toonid ja meremotiivid.

Suvilakrundist vaid mõnesaja meetri kaugusel asuvad kauplus, bussipeatus, uus külakeskus ja kohvik.

Suvila Nasva külas. Foto: KV.EE

Küla Nasva külas. Foto:EE

4. Saunamajaga suvila Harjumaal – 80 000 eurot

Suvilakompleks asub Kernu vallas Kibuna külas. Kahekorruseline saunamaja on ehitatud alles hiljuti ja on sellepärast väga heas korras.

Saunamajas on eesruum, tualett, pesuruum ja leiliruum ning kaks magamistuba. Peamajas on köök ja suur magamistuba. Kinnistul on oma puurkaev, kaks abihoonet ja korralik kasvuhoone. Krunt on 967 ruutmeetri suurune.

Suvila Harjumaal. Foto: KV.EE

Suvila Harjumaal. Foto: KV.EE

5. Suvilakompleks Küdema lahe kaldal – 292 000 eurot

Saaremaal Mustjala vallas Küdema lahe kaldal asub muljet avaldav suvilakompleks. Koosneb see kolmest rookatusega ehitisest: suvemajast, külalistemajast ja lehtlast.

Suvemaja merepoolses otsas paikneb suur palkpiiretega terrass ning paeplaatidest aluse ja paekivist laotud seintega grilliplats. Otse rannaveerel paikneb paekivist välikompleks (suitsuahi, välikamin), kust avaneb lummav vaade lahele ning Panga pangale.

Suvila Küdama lahe kaldal. Foto: KV.EE