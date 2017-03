Fotod: Tallinnas pakutakse üürile maja, mis mõnestki korterist odavam

Maja näol on tegemist eramaja juurde kuuluva külalistemajaga. Selles on kaks tuba, tualett- ja duširuum. Toad asuvad teisel korrusel, kokku on neis neli magamisaset. Omaniku hinnangul sobiks pakkumine hästi üliõpilastele või mujalt tulnud töölistele.

Suvisel ajal on aga kahtlemata tegemist ideaalse puhkekohaga, sest mereni on majast kõigest 300 meetrit. Maja juures on grilliplats ja kaks parkimiskohta.

Maja kuuüüriks on kuulutuses märgitud 400 eurot, lisaks sellele tuleb elanikel endil tasuda elekter ja vesi.

Arvestades, kui suured on paljude korterite kuuüürid, on tegu üsna ahvatleva pakkumisega.

Vaata pakkumist KV.EE kodulehelt.