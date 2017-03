Paarid räägivad: kuidas öelda kaaslasele, kui tema nägemus ühisest kodust sulle ei meeldi

Kolm paari räägivad, kuidas nad ütleksid oma kallimale, et tema ettepanekud sisekujunduse vallas on halvad. Vahendab Apartment Therapy:

Deborah ja James

Abielupaar tutvus 1991. aastal ja kolis kokku seitse aastat hiljem. Deborah on kunstnik, James aga teatri valguskunstnik. Vaata nende ühist kodu SIIT!

James: Ma ütleksin keerutamata, et sinu nägemus lihtsalt ei meeldi mulle. Õnneks on Deb aga väga hea maitsega. Meie kodus on palju maale, eksootilisi taimi, veidraid resisimeeneid jne. Need väga meeldivad mulle.

Deborah: Mina paneks Jamesi valiku ette ja ütleksin näiteks: «Aga äkki kulutaks neile kardinatele kuluva raha hoopis hambaravile vms.»

Britanny ja Christian

Brittany ja Christian tutvusid üheksa aastat tagasi ja on selle aja jooksul elanud üheskoos viies erinevas kohas. Brittany tegutseb sisekujundajana. Vaata nende ühist kodu SIIT!

Brittany: Kui Christiani pakutu mulle kohe üldse ei meeldi, siis ma lihtsalt noogutan nõustuvalt ja sisimas loodan, et tal ununeb see idee.

Christian: Ma esitaksin küsimusi stiilis: «Oled sa ikka päris kindel?» Kuna me oleme üsna pikalt koos olnud, siis ei pelgaks ma enam öelda ka ausalt, et mulle see idee või mööbliese ei sobi.

Jill ja Warren

Jill ja Warren on olnud koos kaks aastat ja elanud sama katuse all vaid kuus kuud. Vaata nende ühist kodu SIIT!

Jill: Minu arvates on Warrenil väga hea maitse (ka mina meeldin ju talle?). Kui mulle tema väljapakutu ei meeldi, siis ma põhjendaksin seda näiteks nii, et see ei mahu kuhugi või ei sobi üleüldise stiiliga.

Warren: Mingit vihjete tegemist ma ei salli. Ma annaksin Jillile lihstalt teada, kui miski on minu meelest kole.

