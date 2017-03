Video: vaata, millised on kuulsuste garderoobid

Kuulsuste garderoobid on tavaliselt täidetud disainerikingade- ja rõivastega. Sellepärast maksavad need asjad ilmselt kokku rohkem kui mõne tavalise inimese maja või auto.

Näitleja Keri Russeli garderoob on hele ja moodsalt luksuslik, moedisainer Nanette Lepore riided on paigutatud aga baroksesse ruumi. Tegu oleks justkui Marie Antoinette'i garderoobiga. Ruumi laes ripub kuninglik lühter, seinal on koha sisse võtnud aga suur ja kuldne peegel.

Omamoodi Lepore'i vastand on aga kingadisainer Brian Atwoodi minimalistlik garderoob. Tühjas ruumis paistab silma vaid üks pruun nahktool. Riided on paigutatud nimelt kinniste uste taha.

Vaata uhkeid garderoobe lähemalt videost!