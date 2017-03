«Minu kodu» blogi: tehnoruum ja õhk-vesi soojuspump

Tehnoruumi lae viimistlemine / Kärt-Britt Kokk

6. Akna ümbruse viimistlemine . Aknalaua ja puitriiuli viimistlemine ja paigaldamine. Aknaümbruse me lihtsalt pahteldasime ja värvisime. Teipisime aknad maalriteibiga, tõmbasime nurkadesse akrüülhermeetiku, selle peale kandsime värvi ja kohe teip maha. Tulemus jäi päris viisakas. Aknalaua ja riiuli tegime olemasolevatest höövelprussidest - jällegi õlitasin halliks ja vahatasin kaks korda.

Tehnoruumi aken, aknalaud ja riiul / Kärt-Britt Kokk

7. Kütteseadme katte ülevärvimine.

Kui tehnoruum valmima hakkas, palusime oma kütteseadme väliskesta enda kätte ja viisime selle värvimisse. Originaalis on see valget värvi ja meile tundus, et meie halli maja taustal võib ta liiga silmatorkav olla. Halliks värvituna tundus ta veidi viisakam.

Enne ja pärast:

Õhk-vesi soojuspump Bosch 6000 AW (välisosa) / Kärt-Britt Kokk

Eeltöödena oli vajalik ka betoonist valatud alus seadme välisosale ja veeühendust. Ka need olime jõudnud ära teha. Esmaspäeval, 6. märtsil saabusidki kütteseadme paigaldajad ja 9. märtsil saime lõpuks süsteemi tööle.

Õhk-vesi soojuspumba paigaldus / Kärt-Britt Kokk

Küttesüsteem tegi esialgu sellist kergelt undavat häält aga paigaldaja lohutas, et see on alguse asi. Kui korralikult tööle hakkab, jääb vaiksemaks.

Me pole veel päris kurssi jõudnud viia kõikide võimalustega ja lähiajal paigaldatakse ka soojustagastusega ventilatsiooniseade, siis saaksin ehk juba rohkem rääkida, kuidas seadmega rahul oleme.

Küttekuludele oleme arvestanud keskmiselt 120€ kuus, mis sisaldab ka tarbevee soojendamist. Arvestades, et maja on 244m2 elamispinnaga, siis ilmselt on see mõistlik. Kas see number ka reaalselt tõele vastab, saan ilmselt siis alles kirjutada kui oleme mõnda aega sees elanud. Järgmine etapp on veel teise korruse põrandatele torude vedamine ja ventilatsiooniseadme ühendamine. Ka selle paigaldab sama meeskond. Sellest aga kirjutan siis kui teine korrus viimistletud saab ja põrandakütte paigaldamiseks läheb.

Seekord tahaks välja tuua meie "ämbrid" ka - plaatide alt me ei pahteldanud korralikult ja väikesed mosaiikplaadid toovad kohe aluspinna vead välja. Miskipärast ei pidanud me selle pahteldamist nii oluliseks ja nüüd on natuke häiriv, et need kipsivahed mõnes kohas näha on. Plaatimisel me ka kõige tugevamad pole - võrgul olevad väikesed ruudukujulised mosaiigid olid juba võrgule veidi viltu saanud ja me ei hakanud neid lahti võtma - nii on mõnes kohas nad parajalt viltu. Samas on need ilmselt asjad, mis vaid meid häirivad. Teised tõenäoliselt ei pane tähelegi, aga ehk on teistele lugejatele õpetuseks, et samu vigu ei teeks.

