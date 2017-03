Fotod: Lasnamäele kerkib kaks kaheksakorruselist kortermaja

Paepargi korteriarenduses algab uus etapp: selle käigus valmib 2018. aasta suveks kaks kaheksakorruselist ja 66 korteriga maja aadressil Paepargi 43 ja 47.

Arenduse taga seisev Merko Ehitus lubab, et majad saavad olema B-energiaklassiga, vesipõrandakütte ja soojustagastusega sundventilatsiooniga. Samuti reklaamitakse väga head helikindlust nii sise- kui ka välismüra suhtes, samuti ilmastiku eest kaitset pakkuvaid lükandklaase rõdudele.

Hoonete arhitekt on Tormi Sooväli ning sisearhitektid Eerik Olle ja Ahti Peetersoo. Koduostja saab valida erisuguste elu- ja vannitoa siseviimistluspakettide vahel, korterite ruutmeetri hind jääb vahemikku 1640–2058 eurot ning selles sisaldub parkimiskoht ja panipaik.

Arendaja on mõelnud ka haljastusele: kortermajade ümber on rajatud parklad ja haljastus ning kõnniteed, mis viivad Pae pargi terviserajale, mänguväljakutele ja jalakäijate sillale. Heakorrastatud Paepargi tiigi ümbrusesse on rajatud roheline elukeskkond, kuhu ehitatud uued korterid on saanud koduks sadadele peredele.