Galerii: romantiline linnakodu Kadrioru tsaariaegses majas

See 1880. aastal ehitatud puitmajas asuv korter on oma loomult helge ja romantiline. Palju on kasutatud naturaalset puitu, kreemikaid toone, lillemustrit ja õrnu kangaid.

Maakodu hõngulisele elamisele lisavad kontrasti aga modernsed söögitoolid ja baaripukid, lambid ja veel mõned pisikesed detailid.

Foto: KV.EE

Valgust lisavad kõrged kolmemeetrised laed ja suured aknad. Kogu elamine on renoveeritud kolm aastat tagasi. Säilitatud on võimalikult palju vanu detaile – vanad aknad on näiteks täielikult renoveeritud.

Foto: KV.EE

Korteris on valgusküllane elutuba, ruumikas köök, kaks magamistuba, aknaga vannituba ja tualett. Kõik aknad on hoovi poole.

Foto: KV.EE

Foto: KV.EE

