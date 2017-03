Päikesepaneelidel toimiv kodu lubab suurema probleemita kõikjal elada

Ecocapsule´i nime kandev pisike majake sobib ideaalselt neile, kel on olemas oma maatükk, aga puudub elektriliitumine ja majagi.

Soojustatud majakese katusel on päikesepaneelid, mis toodavad kogu energia, mida majale vaja. Majal on rattad all ja katusel konksud, mis lubavad seda transportida ka kraana või kopteriga.

/ Nice Architects

Majakeses sees on ruumi kõigest seitse ruutmeetrit, aga see ei tundu nii kohutavalt kitsas. Sinna mahub kaheinimisevoodi, väike kööginurk, veeta tualettruum ja duširuum.