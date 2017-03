Oksjonikeskkond pakub võimalust neli päeva villas elada

Sellist võimalust pakub Ööbikuoru villa Võrumaal ja kahel korral: 19.-23. märtsini ja 23.-27. märtsini. Selles ajavahemikus on oksjonivõitja käsutuses villa üheksa tuba ja peosaal, lisatasu eest saab enda käsutusse koka, kes valmistab kogu seltskonnale soovitud toidud. Kui kokka ei soovi, tuleb väljas söömas käia või toit villasse tellida, sest köögi kasutamine hinna sisse ei kuulu.

Ööbikuoru villa on kahtlemata äärmiselt luksuslik, nii et kel on kunagi olnud soovi teada saada, mis tunne on, kui sinu käsutuses on terve säärane maja, siis siin on see võimalus.

Eraldi kokkuleppel saab tellida soolakambi kasutust, massaaži ja suitsusauna koos kümblustünniga.

Paketi tavahind on 2628 eurot, osta.ee "osta kohe" hind on 2000 eurot. Hetke hind ühel pakkumisel aga pisut üle saja ja teisel alla saja euro.

Pakkumisi näeb SIIT ja SIIT.