Tüdimusest sündinud vineerist valamu pakub põnevat alternatiivi

Kui Henri Viljarand 2016. aastal Tartu Kõrgemas Kunstikoolis mööblidisaineri eriala lõpetas, valmis tema lõputööna vineervalamu, millest tänaseks on saanu bränd Gneissform. «Kogu projekt sai alguse minu tüdimusest masstoodangu vastu. Olen märganud, et vannitoasisustuses on domineerivaks valamulahenduseks toonilt valged, monotoonsed, kujult sümmeetrilised, massiivsed keraamilised valamud, mis mõjuvad minule kui mööblidisainerile külmalt ja igavalt. Seeläbi tekkis idee pakkuda trendikale disainihuvilisele valamuvalikusse omanäoline ja julgesti eristuv alternatiiv - maakivifaktuuriga vineervalamu,» räägib Viljarand.

Bränd kasutab töötlemata looduslikku maakivi vineeri painutusvormina, et luua omanäolisi nišitooteid. «Disainivaldkonnas on maakivi kasutamine painutusvormina unikaalne tehniline lahendus, loomaks ainulaadse kujuga tooteid, näiteks valamuid või valgusteid. Gneissform valamu sihtgrupp saab oma vannituppa täiesti otseselt loodusest tuletatud omanäolise ja unikaalse valamulahenduse ning identselt sarnast valamut ei ole kellelgi teisel. Vineerist valamuid on ennegi tehtud, kuid täiesti innovaatiline vormikäsitlus lisab Gneissform brändile vajaliku narratiivi, tekitades lahedaid assotsiatsioone ja emotsioone,» selgitab Viljarand.

/ Gneissform

Kestvuses kahtlema ei pea

Kuigi vineer valamu materjalina võib paljudes kõhklusi tekitada, kinnitab valamu autor, et vineer on väga vastupidav ja tugev materjal, mis ei paisu, ei kuiva kokku ja ei pragune. Vajaliku kaitse vee suhtes tagab vastav naturaalne viimistlus - spetsiaalne lakk või õlivaha. Kindlasti aga on valamud mõeldud vannituppa, kus tegeletakse hügieeniprotseduuridega, mitte kööki, kus valamust käivad läbi söögiriistad.

Mingit erilist hooldust selline valamu ei vaja: puhastamiseks tuleb kasutada niisket lappi, loputada tuleb veega. Keemilis lahuseid sisaldavad puhastusvahendeid tuleb vältida. «Ehk kokkuvõtvalt saan öelda – tegemist on unikaaltootega, mis on igati vastupidav, kuid mis ei ole mõeldud päris kõigile ega igasse kohta. Vineer kui materjal ja tootmine on ökoloogiline, mistõttu meeldib mulle kutsuda Gneissform vineervalamut ökovalamuks. Hetkel tegelen tootearendusega, arendan brändi kodulehekülge ning valmistan ette tootmiseks vajalikku stuudiot. Aprillis valmibki brändi kodulehekülg, mais alustan tootmisega ja siis saan vastu võtta ka esimesed tellimused,» ütleb Viljarand.

Täielikult käsitöö

Vineerist valamud valmivad nii eritellimusel kui ka kataloogipõhiselt, iga valamu on otsast lõpuni käsitöö. «Otsin vajalikud kivid, valmistan ja painutan kividel vineeri, kujundan sellest sobiliku kujuga vineervalamu. Viimistlen täpselt samalaadselt nagu teevad seda lähedasemad konkurendid, kes pakuvad puidust või vineerist valamuid. Lõplikud hinnad on veel kujunemisel, sest tegelen tootearendusega. Kuna ei taotle masstootmist, pigem lähenen personaalselt, siis hinnad on 700-1000 eurot. Ehk siis, kataloogikaup jääb 700 euro kanti ja eritellimus koos pinna dekoratsiooniga on umbes 1000 eurot,» ütleb valamulooja. Oma peamise sihtgrupina näeb ta julget, trendikat ja nõudliku maitsega disainihuvilist, kes tahab kodumaist disaini, hindab käsitööd, on tüdinenud masstoodangust ja igavast vormikeelest.