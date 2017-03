Enne ja pärast: korter, mille remonti kavandati 40 aastat

Selles sõjajärgse maja korteris tehti viimati 40 aastat tagasi. Kui maja muud ruumid tõsiasjast nii väga ehk aimu ei andnudki, siis köök rääkis selget keelt: on viimane aeg värskenduskuuriks.

Kuid väsimuse märke ilmutas elamine ka muidu: põrandad olid kulunud, värv tahtis värskendamist, liistud vahetamist. Korteriomanik Ron soovis, et kodu uus nägu saaks helge, kerge ja voogav. See eesmärk ka täideti.

Kuigi sisekujundaja tegi Ronile ettepaneku köök elutoaga liita, nagu tänapäeval kõikjal kombeks on, otsustas mees sellest siiski loobuda: söögivalmistamisruum on muust elamisest endiselt eraldatud, kuid vaheuksed on eemaldatud. Nii on see pistu muule ruumile lähemale toodud, kuid samas siiski piisavalt eraldiseisev. Köögis toimunud muudatused on aga märkimisväärsed.

