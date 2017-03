Kas mustikate kasvatamine on võimalik ka koduaias?

Mustikate kasvatamise ja taimede müügiga tegeleva Metsa talu perenaine kinnitab, et säärane teguviis on täiesti võimalik: koduaias kasvavad õigete tingimuste korral edukalt suured magusad kultuurmustikad.

Millised on kultuurmustika eelised metsamustika ees? Nende õied ei karda kevadisi öökülmi ja marjade maitse on magusam. Juulis-augustis valmivad marjad on suured ega määri korjamisel käsi ja söömisel suud.

/ www.flickr.com

Mida on kasvatamise õnnestumiseks teada vaja?