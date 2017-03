Võrdlus: Soome pole eestlastele sugugi kõige soodsam koht IKEA mööbli hankimiseks

Jutud, et Leedu IKEAs on hinnad palju soodsamad kui Soomes, liiguvad ringi juba mõnda aega. Nüüd proovis oma uut kodu sisustav blogija Mirjam asja omal nahal järele ja kinnitab vastavas postituses, et asi on tõesti nii.

Kindlasti mängib siin rolli see, milliseid esemeid ja kui suurel hulgal IKEAst plaanis on tuua. Paari riiuli ja nõudekomplekti pärast pole kindlasti mõtet sõita ei Leetu ega Soome, neid on kõige odavam hankida vahendusfirmade kaudu. Kuid kui ees seisab terve kodu sisustamine, tasub Leedu-ots end hoolimata kaasnevatest kütusekuludest ilmselt siiski ära. Pea meelest, et ka Soome tuleb sõita ja maksta lisaks reisijapiletitele ka auto üleveo eest.

Kui suurest hinnavahest siis õigupoolest jutt on? Vaatame võrdluses viit tüüpilist toodet, mille järele kodusisustaja IKEAsse sõita võiks.

1. Kolmekohaline diivan Ektorp

Foto: IKEA

Soomes: 349 eurot

Leedus: 279 eurot

2. Kaheinimesevoodi Malm

Foto: IKEA

Soomes: 229 eurot

Leedus: 155 eurot

3. Riidekapp Nordli

Foto: IKEA

Soomes: 279 eurot

Leedus: 199 eurot

4. Knoxhult köögimööblikomplekt

Foto: IKEA

Soomes: 328 eurot

Leedus: 295 eurot

5. Aiamööblikomplekt Falholmen

Foto: IKEA

Soomes: 279 eurot

Leedus: 220,92 eurot