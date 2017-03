Fotod: väga kummaline pakkumine üüriturult

San Franciscos pakutakse üürile korterit, millel pinda ehk kõige rohkem 25 ruutmeetrit. Üürisummaks on 2000 dollarit kuus. Kuid mitte see jahmatav summa pole kõige kummalisem asi korteri juures, vaid hoopis see, kuidas on lahendatud pesemisruumi küsimus:

/ NextDoor

Sest tõepoolest - mis saaks kellelgi olla selle vastu, et teha süüa samas ruumis, kus ennast pesta ja tualetis käia tuleb?

Lisaks sellele on korteris tilluke toake, mille seina ääres baaripukkidega laua sarnane moodustis ja teises seinas diivan, mille kohal kokkuvolditav voodi.

/ NextDoor

/ NextDoor

Lisaks kõigele näib tegemist olevat soklikorruse korteriga. Kas kaaluksid säärase koha üürile võtmist?