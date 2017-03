Riideid, mida silt keelab pesta, ei pea tingimata keemilisse puhastusse viima

Kuidas siis ära tunda, millise kangaga võib kodus ise katsetada? Esimene lihtne vahetegemisvõimalus on sildi lugemine: kui seal seisab "Dry-clean only", ära hakka jamama. Kui sildil on kirjas lihtsalt "Dry-clean", on see pigem soovituslik ega tähenda, et muud meetodid pole võimalikud.

Kui sinu rõivatükk kannab viimatinimetatud silti ja sa ei oska otsustada, kas katsetada ise pesemisega või ei, tee nii:

Uuri kangast: kui tegu on siidi, velveti või villase esemega, usalda see spetsialistide hoolde. Puuvillased, linased, kašmiirist, polüestrist, akrüülist ja nailonist esemeid võid katsetada kodus pesta.

Uuri detaile: kui rõivaeseme küljes on põhikangast erinevast materjalist detaile, võivad need pesule reageerida ka hoopis teisiti kui põhikangas, samas info hooldusjuhisel käib alati ainult põhikanga kohta. Kui tundub, et detailid ei pruugi pesu taluda, ära hakka ise riskima.

Kuidas kodus pesta?

Pese esemeid masinas ainult siis, kui oled veendunud, et see on mõeldav. Vali kindlasti õrnpesuprogramm, ära tsentrifuugi.

Kui natukenegi kõhkled, kas masin võib rõivaeseme rikkuda, pese käsitsi. Kasuta külma vett, nii on kindel, et kangas ei tõmbu kokku ega anna värvi, ja õrna pesuvahendit.

Kindlasti ei tohi mitte kunagi "dry-clean" sildiga varustatud riideid kuivatis kuivatada, isegi, kui sul õnnestub neid masinas pesta. Patsuta (ära vääna!) liigne vesi välja ja laota ese pesurestile kuivama.

Allikas: RealSimple