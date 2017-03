Milliste toonidega värskendada 2017. aastal oma kodu?

Kui sulle meeldivad rohkem külmad murtud toonid, mis loovad justkui Inglise mõisaromantika stiilis õhkkonna, siis tasub vaadata värvikollektsiooni Hazy. Siin on koos hallikad toonid, sambla- ja ihuvärv ning justkui pleekinud roosa. Kollektsiooni autor on Marimekko rõivadisainer Teemu Muurimäki. Ta tahtis luua pehmemat olustikku moemaailmas levinud must-valgest, samas aga mitte liiga külma, vaid kerge särtsu ja vimkaga. Selleks lisas ta kollektsiooni pisut punast värvi. Tulemus sai väga elegantne ja pilkupüüdev. Vaata ka värvimise videot SIIT!

Sellesse kollektsiooni kuulub ka Tikkurila tänavune aasta toon Angora H466. Kreemikas, angoorakassi karva värv sobib paljudesse kodudesse nii maale kui linna. Ta on värske foonitoon, mis on olemuselt neutraalne, kuid samas sugugi mitte igav ja tüütu. Angora on šikk valik, mis laseb enda kõrval ka teistel toonidel kenasti välja paista ja esile tõusta.

Maalähedane lihtsus või hoopis värvikas linnadžungel?

Loodus pakub meile lõputult suurt värvipaletti kõikvõimalikes toonides. Ole ainult meister neid omavahel kokku miksima!

Tikkurila värskesse Clay kollektsiooni pani sisekujundaja Susanna Vento kokku soojad ja justkui veidi kulunud toonid. Ta leiab, et sisekujunduses on praegu suund kirkast valgest maailmast just looduslike beežide ja liivakarva pehmemate toonide poole. Ning et need ei jääks liiga igavaks, lisas ta kollektsiooni teksavärvi sinakat, punakat ja paljude sisekujundajate lemmikut terrakotat. Kokku sai ajatuna näiv kombinatsioon, mis tundub mõnusalt ja lihtsalt maalähedane. Vaata ka värvimise videot SIIT!

Kellele meeldivad erksamad värvikombinatsioonid, see võiks vaadata uut Growth kollektsiooni, mille toonid on samuti inspireeritud loodusest. Selles värvikollektsioonis on kõige silmahakkavam julge ja särtsakas tomatitoon, mis kerkib jõuliselt esile kollaka mädarõikakarva värvi taustal. Siin värvikollektsioonis mängitakse mõttega, et mis siis, kui linnast kaoksid inimesed ja loodus võtaks linnamaastiku üle. Tikkurila disanipealik, üks kollektsiooni loojatest, Marika Raike selgitas, et kogus kollektsiooni värvikaid lillemustreid ja tänase päeva lemmikuid looduslikke materjale nagu bambus, kork, puidumustris keraamika. „Kogesin, et parimad kooslused sündisid Jaapani wabi-sabi-mõttelaadi järgides: vaid ebatäiuslikkus teeb asjast täiusliku, seetõttu peakski kunstniku pintsli jälg olema nähtav nii kangal kui värvipinnal,“ ütleb ta. Vaata ka värvimise videot SIIT!

Leia Tikkurila uute värvikollektsioonide seast lemmiktoonid ning katseta neid julgelt oma kodus.

Vaata Aasta värvi valimise lugu ka videost!