Foto: vaata, missugune hoone valiti Aasta Betoonehitiseks

Tänavusele konkursile laekus 20 tööd. Konkursile sai esitada 2016. aasta jooksul tellijale üle antud betoonehitisi ja neis kasutatud konstruktsioone ja menetlusi. Möödunud aasta parimaks betoonehitiseks valiti Eesti Rahva Muuseum.

/ Eesti Rahva Muuseum

Muuseumi kohta öeldi, et see on originaalne, kaasaegse arhitektuuriga, oma keskkonnas uusi seoseid loov ehitis, mis toob elegantsel moel esile betooni, kui tänapäevase struktuurmaterjali eelised.

Žürii kommentaar: «See maja on auahne arhitektuuriga, mille kogu kontseptsioon lähtub betoonist. Betoon astub selles majas suursugusesse dialoogi terase ja klaasiga.»

Žürii esimees Aadu Kana: «Betoonitööde kvaliteet on samuti väga hea – ja veel millises mahus! Sealjuures kõige viimaste tagaruumide ja „pimedate” hoidlateni välja. Kuni betoontreppide käsitsi lihvimiseni. Kõik selle maja ehitamise osapooled on teinud suurepärast tööd – kiituseks eesti rahvale!»

Eriauhinna arhitektuuri eest sai Narva rannahoone (Arhitektuuribüroo JVR OÜ – Kalle Vellevoog, Andrus Andrejev, Martin Prommik). Eriauhind arhitektuurse fassaadilahenduse kavandamise eest läks Karl Storz Video Endoscopy Estonia OÜ tootmis-, teenindus- ja büroohoonele (Arhitektuuribüroo Luhse & Tuhal OÜ). Eriauhind tellija, arhitekti ja betoonelementide tootja koostöö eest Lääne-Virumaale villa ehitamise eest Arhitektibüroo Emil Urbel OÜ (Emil Urbel, Aleksandr Zverev) ja betoonelemendid: Swetrak AS.

Tänavu seitsmeteistkümnendat korda korraldatud konkurss «Aasta Betoonehitis» on ellu kutsutud, et tutvustada avalikkusele betooni avaraid kasutusvõimalusi ning tunnustada neid inimesi, kes oma ideede ellurakendamiseks on kasutanud kodumaist ehitusmaterjali – võimalusterohket ja hästivormitavat betooni.