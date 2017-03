Foto: vaata, milliste taimede peale jaapanlased hulluvad

Jaapanlaste seas kogub tohutut populaarsust nimelt sukulent monilaria moniliformis. Eriliseks muudab antud taime see, et kasvamise algusfaasis meenutab see välimuselt pisikesi jänesekõrvu, vahendab Bored Panda.

Tohutu vaimustus sai alguse ühest jaapanlase jagatud Twitteri pildist, mida on hetkel jagatud juba üle kolmekümne tuhande korra.

Pildi populaarsust arvesse võttes on ilmselt väga paljud kodud varsti jänesekõrvu meenutavaid sukulente täis.